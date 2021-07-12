شكرا لقرائتكم خبر عن منشات (MUNSHAAT) الاتجاه مازال هابطا -تحليل صباحي- 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث اغلق امس الاحد منخفضا عند مستوى 53.20 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 55 فلس، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 47 فلس كمستوى اول ثم 30 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 65 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 51.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 55.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط