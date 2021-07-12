شكرا لقرائتكم خبر عن آبار (ABAR) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 184 فلس، ليعوض بذلك السهم خسائره التي حققها خلال الاسبع الماضي، كما اطلق مؤشر استوكاستيك اشارة شراء، لذلك نتوقع امكانية ارتفاع السهم لمستويات قد تصل الى 205 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 170 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 177 وبين مستوى المقاومة هو 192 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد