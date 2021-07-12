شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت (KCEM) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لثاني جلسة على التوالي حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 245 فلس، ليقلص بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الارتفاع الماضي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق اشارة شراء، لذلك نتوقع امكانية ارتفاع السهم لمستويات قد تصل الى 254 فلس كمستوى اول ثم 266 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 240 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 243 وبين مستوى المقاومة هو 247 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد