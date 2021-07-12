شكرا لقرائتكم خبر عن المركز (MARKAZ) يسجل اعلى مستوى في عشر سنوات -تحليل صباحي- 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة اخرى في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 168 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في عشر سنوات، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 160 فلس، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 200 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 160 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 163.0 وبين مستوى المقاومة هو 174.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد