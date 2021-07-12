شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر ارتفاعا طفيفا خلال جلسة امس الاحد ليغلق عند مستوى 6927نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما يلامس المؤشر حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر لاسفل لمستويات قد تصل الى 6850 نقطة كمستوى اول ثم 6700 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,914 بينما مستوى المقاومة هو 6,948 نقطة