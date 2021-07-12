شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل المؤشر في الارتفاع خلال جلستي الخميس والاحد الماضيين، حيث تراجع امس الاحد ليغلق عند مستوى 10794 نقطة، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما نتوقع معه امكانية ان يتراجع المؤشر لمستويات اقل قد تصل الى 10650 نقطة كمستوى اول ثم 10500نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,770 بينما مستوى المقاومة هو 10,843 نقطة