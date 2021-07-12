شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن جزئي في حركة السفر خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن تحسنٍ جزئي في حركة السفر المحلية والعالمية في مايو 2021 مقارنة بالشهر الماضي، لكن حركة السفر لا تزال بعيدة عن مستوياتها في فترة ما قبل أزمة كوفيد 19. فما زالت قيود السفر الصارمة، التي تفرضها الحكومات تقف عائقا في طريق انتعاش حركة السفر العالمية.

وأضاف تقرير للاتحاد الدولي عن حركة السفر في مايو الماضي: نظرا إلى تأثير أزمة كوفيد 19 على مقارنات النتائج الشهرية بين عامي 2020 و2021، وما لم يذكر خلاف ذلك، ترجع جميع المقارنات إلى مايو 2019، حيث كانت مستويات الطلب ضمن نطاقها الاعتيادي.

وقال التقرير إنه بالمقارنة مع مايو 2019، شهد إجمالي الطلب على السفر الجوي في مايو 2021 انخفاضا بنسبة 62.7 % (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلو متر). وتُمثل هذه النسبة تحسنا واضحا عن معدل التراجع بنسبة 65.2 % في أبريل 2021 بالمقارنة مع أبريل 2019.

وأشار التقرير إلى أن الطلب العالمي على السفر تراجع في مايو بنسبة 85.1 % قياسا بشهر مايو 2019، وهو ما يشكل تحسنا طفيفا عن الانخفاض المسجّل في أبريل 2021 بنسبة 87.2 % قياسا بما كان عليه قبل عامين. وساهمت الرحلات في كل المناطق في هذا التحسن المتواضع باستثناء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ووفقا للتقرير انخفض إجمالي الطلب المحلي بنسبة 23.9 % مقارنة بمستوياته المسجلة قبل الأزمة الصحية (مايو 2019)، وتحسّن بشكل ضئيل خلال أبريل 2021 عندما تراجعت حركة السفر المحلية بنسبة 25.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

وبحسب التقرير سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط انخفاضا في الطلب بنسبة 81.3 % في مايو بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، وبتقدّم طفيف عن الانخفاض بنسبة 82.9 % في أبريل مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019. وتراجعت السعة بنسبة 63.7 %، بينما انخفض عامل الحمولة بمعدل 35.3 نقطة مئوية ليصل إلى 37.7 %.