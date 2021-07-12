شكرا لقرائتكم خبر عن كود البناء... والبناء بالتقنية الحديثة والان نبدء بالتفاصيل
ومع الإعلان عن البدء بتطبيق الكود السعودي للمباني السكنية على جميع المباني السكنية المخصصة لعائلة أو عائلتين، التي لا تزيد على ثلاثة طوابق، في 1 يوليو 2021م، الذي يُطبق على جميع أعمال البناء في المباني الجديدة أو القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل. يهدف ذلك الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات، التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت، وتسهيل سبل الوصول إليها، وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
ومع ما نعيش من تنفيذ لإستراتيجيات وخطط وبرامج ومبادرات لتوفير المسكن المناسب للمواطن، ومنها مبادرة «البناء بالتقنية الحديثة»، التي تساهم في تمكين المواطن من إيجاد مسكن يلبي التطلعات في وقت قياسي وذي جودة عالية وتكلفة تنافسية، تتضح الجهود المباركة المستمرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وقطاعات التنمية المختلفة من خلال تحفيز البناء بالتقنية الحديثة لما لها من دور مهم في علاج قضية توفير المسكن للمواطن في الوقت والمكان المناسب، وبالجودة العالية والسعر المناسب، وهو ما يساهم بفعالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأخيرا وليس بآخر؛ ومع البدء في تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية على جميع المباني السكنية، التي لا تزيد على ثلاثة طوابق، نتوقع أن يساهم ذلك في تعزيز ثقافة الانتقال من البناء التقليدي للمساكن إلى البناء الحديث باستخدام التقنية؛ وهو ما سوف يسهم في توفير المزيد من الوحدات السكنية ذات الجودة والسعر المناسب، وخلال وقت أقل مقارنة بأساليب البناء التقليدي، وتوفر مزيدا من الفرص الاستثمارية والوظائف لتحقيق رؤية المملكة 2030.