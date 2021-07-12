شكرا لقرائتكم خبر عن بدء هيكلة شركات نقل الركاب التابعة للقابضة للنقل ودمجها في شركة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم أولى خطوات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، لهيكلة شركات نقل الركاب الثلاثة التابعة للقابضة ودمجها في شركة واحدة في إطار خطة انعاش الشركات، ولا سيما أن خسائر الشركات الثلاثة بلغت نحو مليار جنيه .

وقال اللواء عبدالمطلب متولي العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البري والبحري، إن هناك 3 شركات نقل حالتهم سيئة، وبالتالي سيكون هناك دمج لهم لأن خسائرهم وصلت مليار جنيه، وبهم 3500 عامل و900 سيارة بمتوسط 300 أتوبيس لكل شركة من الشركات الثلاث وكل أتوبيس له 9 عمال".

وكشف مصدر لـ"الخليج 365"، أنه سيتم اليوم عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى برئاسة اللواء صلاح الدين حلمى، لفض المظاريف الفنية واختيار الشركة التى ستدير وتشغل الكيان الجديد لشركات نقل الركاب بعد دمجها فى شركة واحدة هى ايجى باص ، في محاولة لتقوية الكيان الجديد، فيما سيتم فض المظاريف المالية فيما تم تحديد 27 يوليو الجارى موعدًا لفتح مظاريف العطاءات الفنية والمالية المتقدمة لشركات نقل البضائع الخمسة .

كانت وزارة قطاع الاعمال العام أعلنت إنه من المقرر دمج الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري لتصبح شركتين فقط، واحدة لنقل الركاب، والأخرى لنقل البضائع، وذلك بدلا من 8 شركات حاليا.