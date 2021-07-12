الاقتصاد

«الفالح» ووزير التجارة العُماني يبحثان التعاون الاستثماري

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الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح في نيوم أمس, وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان قيس بن محمد اليوسف.

وجرى خلال اللقاء متابعة التقدم في المبادرات الاستثمارية التي جرى طرحها في اللقاءات السابقة، والحديث عن سبل تعزيز الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والفرص الاستثمارية النوعية المتاحة، ودعم التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة الداعم لتطوير وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تنمية التجارة والاستثمارات، وتشجيع المشروعات المشتركة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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