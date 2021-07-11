شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتسلم الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مسئولي التحالف الكندي الإنجليزي المُكلف منذ بداية عام 2021 بإعداد الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.

جاء هذا الاجتماع للإطلاع على المسودة الثانية للاستراتيجية بعد استيفاء التحالف للملاحظات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع السابق و الذي عقده منذ أسبوعين.

وشارك في حضور الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومساعدي الوزير للشؤن الفنية و للترويج، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي الشركة في مصر.

و خلال الاجتماع تم مناقشة الاطار العام للآلية التي سيتم علي اساسها تنفيذ هذه الاستراتيجية علي أرض الواقع للترويج للمقصد السياحي المصري و منتجاته المتنوعة في الاسواق السياحية المستهدفة.

وأكد فريق عمل الاستراتيجية علي ضرورة أبراز المقصد المصري كمقصد نابض بالحياة جاذب لعدد كبير من السائحين من مختلف الفئات العمرية والاذواق، من خلال تسليط الضوء على أن مصر مقصد سياحي آمن و متنوع يتمتع ببنية سياحية قوية وشمس مشرقة وجو دافئ و شواطئ خلابة وحياة بحرية متميزة و حضارة قديمة متفردة و فن حديث وسينما و مسرح و حرف تراثية و أكلات مصرية تقليدية شهية، و فعاليات رياضية و فنية و أثرية و ثقافية وغيرها من مصادر الجذب السياحي، بالإضافة إلى أبراز مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات.

كما أكد فريق العمل في نهاية الاجتماع، أنه سيتم تسليم الاستراتيجية بنسختها النهائية قبل نهاية شهر أغسطس.

جدير بالذكر أنه في اطار حرص وزارة السياحة والآثار علي إطلاق حملة ترويجية سياحية دولية لمصر في ظل المتغيرات العالمية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، تم التعاقد مع تحالف كندي انجليزي متخصص لإعداد استراتيجية إعلامية للترويج السياحي لمصر تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الاخير من العام الجاري.

و قام التحالف بتسليم المسودة الأولي للإستراتيجية قبل أسبوعين بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة لإعدادها من خلال دراسة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة، كما قام التحالف بعمل استمارات استبيان تم توزيعها علي أكثر من 12 ألف سائح من مختلف دول العالم ممن زاروا مصر خلال الثلاث سنوات السابقة أو ممن يعتزمون زيارتها خلال الثلاث سنوات القادمة للوقوف على آراء وتوجهات السائحين، حيث شملت استمارة الاستبيان معلومات لقياس مستوي رضاء السائحين وتوصياتهم ومقترحاتهم عن المقصد السياحي المصري، ونقاط الضعف التي يجب معالجتها والعمل علي تحسينها.

و تضمنت مرحلة إعداد الدراسة عقد لقاءات مع أكثر من 50 وزير ومسئول حكومي في مصر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعض كبار المستثمرين والخبراء السياحيين، وعدد من أساتذة الجامعات، وقيادات وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى بعض الخبراء والمسئولين السياحيين الدوليين من خارج مصر.

وكانت لجنة المتابعة والتقييم المعنية المُشكلة بالوزارة لهذا الملف قد انتهت من مراجعة المسودة قبل عرضها في الاجتماع .