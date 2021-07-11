الاقتصاد

«الفالح» يبحث مع رئيس «الاستثمار» العماني تعزيز الاستثمارات

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الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح في نيوم اليوم، رئيس جهاز الاستثمار العماني عبد السلام بن محمد المرشدي.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز الاستثمارات بين البلدين الشقيقين والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والفرص الاستثمارية النوعية المتاحة، إضافة إلى أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تنمية التجارة والاستثمارات وتشجيع المشروعات المشتركة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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