شكرا لقرائتكم خبر عن «الفالح» يبحث مع رئيس «الاستثمار» العماني تعزيز الاستثمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح في نيوم اليوم، رئيس جهاز الاستثمار العماني عبد السلام بن محمد المرشدي.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز الاستثمارات بين البلدين الشقيقين والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والفرص الاستثمارية النوعية المتاحة، إضافة إلى أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تنمية التجارة والاستثمارات وتشجيع المشروعات المشتركة.