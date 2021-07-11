شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تعلن عن تخصيص 3 منح كجائزة باسم كمال الجنزورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاق اسم الدكتور كمال الجنزوري على دفعة الماجستير المهني لعام 2021، مع تخصيص ثلاث منح دراسية للماجستير المهني كجائزة باسم الدكتور الجنزوري، إلى جانب إنشاء كرسي بحثي باسم الدكتور الجنزوري في مجال التخطيط والتنمية، فضلًا عن إطلاق اسم الدكتور الجنزوري على قاعة مجلس إدارة معهد التخطيط القومي.

وجاء ذلك خلال حفل تابين الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزارء الاسبق بحضور أسرة كمال الجنزورى والعديد من الشخصيات، وكان على رأسهم: ابراهيم محلب رئيس الوزارء الأسبق وخالد عبدالغفار وزير التعليم العالى وأبو بكر الجندى رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء السابق، وكذلك بمشاركة عدد من القيادات الصحفية، منهم: الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، والكاتب الصحفى ياسر رزق وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق.