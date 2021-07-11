شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي السعودي يُعلن إتمام اندماج "سامبا كابيتال" و "شركة الأهلي المالية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن "البنك الأهلي السعودي" عن نفاذ اندماج شركة الأهلي المالية وشركة سامبا كابيتال، وبناءً على ذلك انقضاء شركة سامبا كابيتال وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إلى شركة الأهلي المالية وإتمام إجراءات الاندماج.

وكان البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، قد أعلنا في 1 أبريل الماضي إتمام اندماجهما رسمياً ليبدأ البنك الجديد عملياته تحت اسم "البنك الأهلي السعودي".

وكانت هيئة السوق المالية، قد وافقت على طلب اندماج شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار بصفتها الشركة المندمجة في شركة الأهلي المالية بصفتها الشركة الدامجة، وإلغاء الترخيص الممنوح لشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.