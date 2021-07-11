99 مليارا إيداعات حساب المواطن حتى يوليو الحالي

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وبحسب إحصائية صادرة عن البرنامج أمس، بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد، فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 35 مليون ريال.
وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1055 ريالا.
وأضاف، بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 165 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57%، موضحا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
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