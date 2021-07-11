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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة عنيزة نظمت بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية عبر الاتصال المرئي أمس ورشة عمل بعنوان «دور صندوق التنمية الزراعية في التمويل الزراعي»، وذلك ضمن فعاليات موسم «محاصيلنا الزراعي». وتناولت الورشة دور الصندوق في تحقيق الأمن الغذائي عبر تمويل الإنتاج المحلي، وسلاسل الإمداد، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتطوير التسويق والخدمات الزراعية، وتمويل القطاع الزراعي لدعم التنمية الريفية الزراعية والتركيبة المحصولية حسب الميز النسبية للمناطق، وتشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحسين الإنتاجية الزراعية من خلال شراكات مميزة مع الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص ومراكز الأبحاث، إضافة إلى حجم التمويل المقدم من الصندوق منذ إنشائه.



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