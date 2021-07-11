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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 11 موظفا مهنيا من منسوبي الديوان العام للمحاسبة حصلوا على «شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام» (Cert IPSAS)، المعتمدة من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، في إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، ويهدف الديوان من خلالها إلى الاستفادة من الخبرات التي يمتلكها البنك لتأهيل وتدريب الكوادر المهنية المتخصصة في مجالات المحاسبة والمراجعة، وصقلهم بالمعارف اللازمة وتمكينهم من الحصول على الشهادات المهنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.