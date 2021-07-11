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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي رأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك في إطار متابعة المجلس لأعمال وأنشطة الهيئة خلال الربع الثاني 2021.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2022 (1443 / 1444)، واستراتيجية إصدار المواصفات، واللائحة الفنية للورق والكرتون، إلى جانب خطة تفعيل الشراكة بين الهيئة والجامعات السعودية، وعدد 306 مشروعات مواصفات قياسية جديدة.

واطلع المجلس على عدد من التقارير الاستراتيجية ومن بينها التقرير الربعي لأداء الهيئة عن الربع الثاني لهذا العام عن مستوى التقدم في تنفيذ استراتيجية الهيئة، وتقارير التحول الرقمي وتحسين رحلة المستفيد في الهيئة.