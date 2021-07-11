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السعودية للكهرباء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السعودية للكهرباء دعت مشتركيها الراغبين للتسجيل في خدمة (الفاتورة الثابتة)، نظرا للمميزات التي توفرها للمشترك، من تسهيل الدفع على المشترك وتنظيم استهلاكه من الطاقة الكهربائية، من خلال تسديد قيمة ثابتة شهريا، تحتسب بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ 12 شهرا الماضية.

وأوضحت الشركة، أن عملية التسجيل سهلة، حيث إنه يمكن للمشترك، تقديم طلب الخدمة على موقع الشركة، أو تطبيق ALKAHRABA، أو الاتصال بالرقم الموحد 920001100.

وبينت (السعودية للكهرباء)، أن مدة الاشتراك في خدمة (الفاتورة الثابتة)، سنة واحدة، تبدأ من تاريخ الاشتراك، وتجدد تلقائيا ما لم يقم المشترك بطلب إيقاف الاشتراك بالخدمة أو عدم التزام المشترك بالسداد الشهري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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