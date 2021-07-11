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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السعودية للكهرباء دعت مشتركيها الراغبين للتسجيل في خدمة (الفاتورة الثابتة)، نظرا للمميزات التي توفرها للمشترك، من تسهيل الدفع على المشترك وتنظيم استهلاكه من الطاقة الكهربائية، من خلال تسديد قيمة ثابتة شهريا، تحتسب بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ 12 شهرا الماضية.

وأوضحت الشركة، أن عملية التسجيل سهلة، حيث إنه يمكن للمشترك، تقديم طلب الخدمة على موقع الشركة، أو تطبيق ALKAHRABA، أو الاتصال بالرقم الموحد 920001100.

وبينت (السعودية للكهرباء)، أن مدة الاشتراك في خدمة (الفاتورة الثابتة)، سنة واحدة، تبدأ من تاريخ الاشتراك، وتجدد تلقائيا ما لم يقم المشترك بطلب إيقاف الاشتراك بالخدمة أو عدم التزام المشترك بالسداد الشهري.