«معدنية» تقدم طلب خفض رأسمالها

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وأوضحت الشركة في بيان أمس أنه قد تم تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) مستشارا ماليا للطرح، وستقوم بالإعلان لاحقا عن أي تطورات في هذا الشأن.
وأشارت الشركة إلى أنه تم تقديم ملف تخفيض رأس المال بقيمة 47 مليون ريال وثم زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 120 مليون ريال.
وأفادت الشركة أن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال. وستقوم الإدارة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها.
تقديم الطلب تضمن:
تخفيض رأس المال بقيمة 47,120,890 ريالا
زيادة رأس المال بمبلغ 120,000,000 ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية
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