تراجع أرباح المراعي 25% خلال الربع الثاني

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وأظهرت النتائج المالية الأولية الموحدة للشركة، أن الربح التشغيلي بلغ 159 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 297 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 46%.
فيما بلغ إجمالي الربح 1.35 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 1.53 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 12%.
وعلى صعيد النصف الأول من العام بلغ صافي الربح 868 مليون ريال، مقابل 1.03 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 15%.
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