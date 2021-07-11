شكرا لقرائتكم خبر تراجع أرباح المراعي 25% خلال الربع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت أرباح شركة المراعي بنسبة 25% خلال الربع الثاني لتصل إلى 482 مليونا مقابل 644 مليونا خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية الأولية الموحدة للشركة، أن الربح التشغيلي بلغ 159 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 297 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 46%.

فيما بلغ إجمالي الربح 1.35 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 1.53 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 12%.

وعلى صعيد النصف الأول من العام بلغ صافي الربح 868 مليون ريال، مقابل 1.03 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 15%.