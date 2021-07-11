صافولا تعتزم الاستحواذ على بايارا الإماراتية

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وأوضحت مجموعة صافولا في بيان على (تداول) أنه سيتم دفع قيمة الاستحواذ نقدا، حيث سيتم تمويل هذه الصفقة من خلال مزيج من التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية وعن طريق التسهيلات البنكية المتوفرة، مبينة أنه سيبدأ العمل بهذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها ولمدة تصل إلى 180يوما. وذكرت أنها عينت إرنست ويونغ للتمويل التجاري المحدودة كمستشار مالي للصفقة.
وأنها ستقوم بالعمل مع الهيئة العامة للمنافسة على استكمال الإجراءات النظامية الاعتيادية لصفقة من هذا النوع والحجم.
شروط الاتفاقية:
الاستحواذ على نسبة 100% من أسهم بايارا
دفع قيمة الاستحواذ نقدا.
لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية
مدة العمل بهذه الاتفاقية تصل إلى 180 يوما.
تعيين إرنست ويونغ المحدودة كمستشار مالي للصفقة.
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