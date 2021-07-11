تعرف على موعد طرح موديلات 2022 من سيارات «هيونداي توسان»



الشارقة - اميمة ياسر -

كشف رصد أجرته «المال» على تطور أسعار السيارات في مصر، عن تراجع قيمة الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعين والتجار على طرازات «هيونداي توسان» موديل 2021 – تحت مسمى “الأوفر برايس“-؛ بقيمة تتراوح بين 8 إلى 20 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة اخل السوق المحلية، خلال يوليو الحالى.

يذكر أن أسعار سيارات «هيونداي توسان» كانت تباع بزيادات سعرية – بشكل غير رسمي- من جانب الموزعين والتجار؛ بقيمة تتراوح بين 20 إلى 40 ألف جنيه لبعض الفئات، خلال الأسابيع الماضية.



ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار سيارات «هيونداي توسان» في السوق المحلية، خلال الشهر الحالي:

الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات

Smart 450 458 8

Smart Plus 480 490 10

Modern 515 530 15

Advanced 565 585 20

Premium 605 625 20

القيمة بألاف جنيه

قال أحد موزعي السيارات، إن أغلب الموزعين والتجار اتجهوا لتخفيض قيمة “الأوفر برايس” على طرازات «هيونداي توسان» بهدف إمكانية تصريف المخزون والحصص المتواجدة لديهم، قبل استلامهم الموديلات الجديدة منها لعام 2022، خلال الأيام المقبلة.

ينتمي طراز «توسان» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة 180 “حصان”، وعزم أفصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «هيونداى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوانٍ.