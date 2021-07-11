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شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط" تسلم 5 مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لقطاع الأحوال المدنية اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بتسليم خمسة مراكز أحوال مدنية متنقلة لقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة وصندوق تطوير قطاع الأحوال المدنية، والذى يأتى ضمن جهود الوزارة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
سيارات الخدمة المتنقلة لوزارة الداخلية
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تقوم بالعمل على توفير مراكز متطورة ومجهزة بالأجهزة اللازمة للعمل كمراكز نموذجية متنقلة تقدم كل خدمات السجل المدنى بمختلف إصداراته.
أضافت السعيد أن المبادرة تأتى فى إطار العمل على تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل التكدس فى أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل الحصول على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يساهم فى سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
كما أكدت السعيد أن توفير تلك المراكز المتنقلة لمصلحة الأحوال المدنية يأتى تحقيقًا لأهداف مبادرة حياة كريمة وجهود الدولة فى توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين فى شتى المجالات والخدمات المقدمة لهم.
جابب من سيارات الخدمة المتنقلة
وأشار المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمى إلى أنه مخطط متابعة تسليم دفعات المراكز التكنولوجية لقطاع الأحوال المدنية للوصول إلى عدد (40) سيارة تكون جاهزة للعمل بمختلف أنحاء الجمهورية بنهاية العام الحالى 2021.
يُشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير قطاع الأحوال المدنية، حيث تقوم بموجبه وزارة التخطيط بتوفير 20 مركزًا نموذجيًا للأحوال المدنية مجهز بكافة الأجهزة والمعدات ليؤدى وظائف مكتب السجل المدنى الثابت كافة من إصدار المصدرات الخاصة بقطاع الأحوال المدنية كافة من بطاقات رقم قومى وشهادات ميلاد.
سيارات الخدمة المتنقلة