شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، حيث ستبدأ فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة في يوم 26 يوليو الجاري، بينما تنتهي في الثاني من أغسطس المُقبل، بينما ستكون نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة في الخامس من الشهر نفسه.

وأشارت المجموعة إلى أنه سيتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـاً أو جزئيـاً) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم ،وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وأوضحت الشركة أنه في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار، كما سيقوم متعهدي التغطية لعملية الطرح شركة فالكم للخدمات المالية وشركة بلوم للاستثمار السعودية بالتعهد بتغطية حقوق أولوية مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية في حال عدم تغطية كامل الاكتتاب.

وذكرت أنه على المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب فعليهم بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة؛ لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجةً لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بـالبيع أو بالاكتتاب.

وكانت عبدالمحسن الحكير قد ذكرت في وقت سابق أنه سيتم تخفيض رأس مال الشركة من 550 مليون ريال سعودي إلى 343 مليون ريال.

وبحسب البيان، سيتراجع عدد الأسهم من 55 مليون سهم إلى 34.3 مليون سهم، وذلك بإلغاء 20.7 مليون سهم من أسهم الشركة، بحيث يتم تخفيض 1 سهم لكل 2.69 سهم.

وأشارت الشركة إلى أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 207 مليون ريال.

وسيتم طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 307 مليون ريال، ليرتفع رأس المال إلى 650 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد أسهم الشركة إلى 65 مليون سهم.

ويعود سبب زيادة رأس المال إلى رغبة الشركة في رفع ملاءتها المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة حققت صافي خسائر بلغ 60.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مُقابل أرباح بلغت 2.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من العام 2021 إلى انخفاض الإيرادات بمبلغ 90.1 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وما تبعها من تطبيق إجراءات احترازية للسيطرة على انتشار تلك الجائحة.