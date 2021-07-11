شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المالية تستطلع الآراء حول مشروع لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظامها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن نشر مشروع لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي في العاشر من أغسطس المُقبل.

ويهدف مشروع اللائحة إلى تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمُبلّغين، وضوابط منحها، والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين.

ويسر الهيئة أن تتلقى ببالغ الشكر والتقدير آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية، أو النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني.

وذكرت الهيئة أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للمشروع.‏