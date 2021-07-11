شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصات السعودية ودبي وقطر بجلسة الأحد.. وصعود "أبو ظبي" والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.26% خاسرًا 136.67 نقطة ليغلق عند مستوى 10688.34 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة العاشرة على التوالي، بنسبة 0.68% خاسرًا 19.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2760.73 نقطة، ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.45% خاسراً 48.66 نقطة ليغلق عند مستوى 10794.33 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.43% رابحًا 30.04 نقطة ليغلق عند مستوى 6993.265 نقطة، وربح رأس المال السوقي 17 مليار درهم عند مستوى 1.217 تريليون درهم، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 8 قطاعات.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.26% خاسرًا 136.67 نقطة ليغلق عند مستوى 10688.34 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.8% خاسرًا 185.07 نقطة ليغلق عند مستوى 22955.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 248.9 مليون سهم بقيمة 8.9 مليار ريال.

هبط 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.79%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.51%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.42%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.91%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.63%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.6%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.51%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.22%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.05%، 1.03%، على التوالي، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1%، فيما ارتفع قطاعي الإعلام والترفيه والأدوية بنسبة 2.11%، 0.35%، على التوالي.

وقفز 37 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "كيمانول" بنسبة 5.35%، ثم سهم "جبسكو" بنسبة 3.93%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 3.92%، وتراجع 154 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 4.46%، ثم سهم "بروج للتأمين" بنسبة 4.01%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 3.97%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 433.3 مليون ريال سعودي.





بورصة أبو ظبيفيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.43% رابحًا 30.04 نقطة ليغلق عند مستوى 6993.265 نقطة، وربح رأس المال السوقي 17 مليار درهم عند مستوى 1.217 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 210.8 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 4732 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة بنسبة 6.31%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.91%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 2.31%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.74%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاعي الطاقة والاتصالات بنسبة 0.9%، 0.45%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%.

وارتفع 22 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 14.76%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 14.33%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 14.16%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "شركة الوطنية للتكافل" بنسبة 7.16%، ثم سهم "بنك الشارقة" بنسبة 5.25%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 0.94%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 345.3 مليون درهم.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% رابحًا 12.31 نقطة ليغلق عند مستوى 6379.63 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10% رابحًا 6.89 نقطة ليغلق عند مستوى 6927.11 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.48% رابحًا 25.43 نقطة ليغلق عند مستوى 5313.82 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.63% رابحًا 34.75 نقطة ليغلق عند مستوى 5551.15 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 234.6 مليون سهم بقيمة 37.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9428 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات المالية بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.64%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.45%، ثم قطاعي العقار والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، 0.43%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.43%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.91%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.66%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.2%.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، للجلسة العاشرة على التوالي، بنسبة 0.68% خاسرًا 19.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2760.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 155.5 مليون سهم محققة ما قيمته 147.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1992 صفقة لعدد 32 سهمًا، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل والبنوك بنسبة 1.03%، أعقبه العقارات بنسبة 0.55%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.8%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.6%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.15%.

وقفز 12 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.13%، ثم سهم شركة المال كابيتال ريت بنسبة 7.27%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم شركة المزايا القابضة بنسبة 9.33%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.19%، فيما تصدر سهم شركة شعاع كابيتال قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 67.9 مليون ورقة بقيمة 43 مليون درهم.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.45% خاسراً 48.66 نقطة ليغلق عند مستوى 10794.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 95.7 مليون سهم بقيمة 239.9 مليون ريال عبر تنفيذ 5210 صفقة، وتراجع 31 سهماً، وارتفع 13 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 0.67%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.53%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والنقل بنسبة 0.07%، 0.06%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.17%.