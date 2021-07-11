شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لجى بى غبور أوتو فى زيارة لـ"الخليج 365".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كريم قداس الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات جي بي أوتو غبور وكلاء كل من هيواندي ومازاد وشيرى وجيلي وشانجان وجريت وول وفابريقة المستعمل وغيرها، على زيارة مؤسسة الخليج 365، وكان في استقباله الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، والكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذى، والكاتب الصحفى كريم عبد السلام رئيس التحرير التنفيذى، والزميلة أماني سمير مسئولة ملف السيارات.

وتفقد "كريم قداس" مقر الخليج 365 وصالة التحرير والاستديو الخاص بتليفزيون الخليج 365 وقاعة الاجتماعات والندوات.

وتمت مناقشة أبرز القضايا الخاصة بقطاع السيارات المصرى، بالإضافة إلى التصديق على سياسة الدولة في توطين صناعة السيارات بشكل عام خاصة السيارات الكهربائية لما لها من إيجابيات مستقبلا علي مستوي العالم أجمع، خاصة حماية البيئة من الثلوث .

وأشاد الرئيس التنفيذي لغبور أوتو بالسياسة التحريرية والأفكار الشبابية الموجودة بالمؤسسة سواء الخاصة بموقع الخليج 365 أو الجريدة الورقية أو تليفزيون الخليج 365.