شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق خسائر أسبوعية بنسبة 0.8% بسعر برنت والخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي بمقدار 0.8% بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكي خسائر أسبوعية هي الأولي لها منذ شهر مايو الماضي بنسبة 0.8%.

وسجلت أسعار النفط 75.55 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام، عند التسوية الجمعة كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.56دولار للبرميل.

يذكر أنه تم تأجيل اجتماع تحالف "أوبك بلس" إلى أجل غير مسمى، في ظل فشل التكتل في التوصل لاتفاق بشأن سياسة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.