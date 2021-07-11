شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات والذهب فى السعودية اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 11-يوليو 2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.46 ريال سعودى، فيما سجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالي 2.81 ريال سعودي.

أما عن أسعار العملات فى مصر سجلت تباينا اليوم فى أولى تعاملات الأسبوع للبنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعر الدولار والريال السعودى استقرارا، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو مسجلا 18.47 للشراء، 18.67جنيه للبيع، مقابل سعره فى ختام تعاملات الخميس كان بـ18.40 للشراء، 18.64جنيه للبيع.





وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.46 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.21 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 3.01 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.81 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.46 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 218.17 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 218.17 ريال بما يعادل 58.16$ سعر الذهب عيار 22بنحو 199.99 ريال بما يعادل 53.32$ سعر الذهب عيار 21بنحو 190.90 ريال بما يعادل 50.89$ سعر الذهب عيار 18بنحو 163.63 ريال بما يعادل 43.62$ سعر الذهب عيار 14بنحو 127.27 ريال بما يعادل 33.93$ سعر الذهب عيار 12بنحو 109.09 ريال بما يعادل 29.08$ سعر أوقية الذهببنحو 6,785 ريال بما يعادل 1,809$ سعر جنيه الذهببنحو 1,527 ريال بما يعادل 407.16$ سعر كيلو الذهببنحو 218,170 ريال بما يعادل 58,164$