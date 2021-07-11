ثلاث قرارات مهمة خلال الأسبوع الجاري.. أبرزها أسعار السجائر والبنزين

الشارقة - اميمة ياسر - ثلاثة قرارات مهمة سيتم الإعلان عنها، خلال الأسبوع الجاري، منها أسعار السجائر الجديدة والتي يجرى تحصيل 25 قرشًا على كل علبة سجائر بجميع الأنواع من الشركات، وقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وأخيرًا صرف علاوة العاملين بالقطاع الخاص التي أقرها القانون.

من المنتظر أن تطبق الزيادة المقررة على السجائر لصالح قانون التأمين الصحي في يوم 12 يوليو الجاري، وسيجرى تحصيل 25 قرشًا على كل علبة سجائر بجميع الأنواع من الشركات، مع العلم أن الزيادة الخاصة بقانون التأمين الصحي، ليست لها علاقة بزيادة الضريبة التي تفرض كل سنة مالية، ووفقًا للقانون يجرى تحصيل 25 قرشًا عن كل علبة سجائر، ولكن هذه القيمة سترتفع للمستهلك لتصل إلى 50 قرشا. حسبما نشر موقع "الوطن".

يترقب المصريون اجتماع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي تعقد كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، ويحق للجنة الإعلان عن تلك الأسعار خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر المقبل، ويتطلب الإعلان فترة أطول حال احتياج القرار لمزيد من الدراسة والمراجعة، مثلما حدث في قرار اللجنة الأخيرة.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الأخير تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، بزيادة قدرها 25 قرشًا، نهاية شهر يونيو، لتصبح 6.50 جنيه للتر «بنزين 80» بدلًا من 6.25 جنيه، و7.75 جنيه للتر «بنزين 92» بدلًا من 7.50 جنيه، و8.75 جنيه للتر «بنزين 95» بدلًا من 8.50 جنيه، وقررت اللجنة، خلال اجتماعها، تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر دون تعديل، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

صرف علاوة العاملين بالقطاع الخاص

ينتظر العاملون في القطاع الخاص علاوتهم التي أقر المجلس القومي للأجور صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات، وبما لا يقل عن 60 جنيهًا، بدءًا من شهر يوليو 2021، والتي من المقرر أن يجرى صرفها مع صرف مرتبات شهر يونيو الجاري.