سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 11-7-2021

وفى سياق متصل تباين سعر اليورو ، اليوم ليسجل ارتفاعا فى البنك الأهلى المصري لـ18.47جنيه للشراء، و18.67جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ18.40 جنيه للشراء، و18.64جنيه للبيع، فى حين سجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى ثباتا كما هو عند سعر 18.44 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.