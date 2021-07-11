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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 11-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى بأولى تعاملات الأسبوع 11-7-2021 بالبنوك العاملة فى مصر، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصري وبنك مصر مصرف أبو ظبى الإسلامى استقرارا عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما سجل فى بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار ختام تعاملات الخميس الماضى.
وفى سياق متصل تباين سعر اليورو ، اليوم ليسجل ارتفاعا فى البنك الأهلى المصري لـ18.47جنيه للشراء، و18.67جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ18.40 جنيه للشراء، و18.64جنيه للبيع، فى حين سجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى ثباتا كما هو عند سعر 18.44 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.