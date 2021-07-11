شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية تسجل أرباحاً مبقاة لأول مرة منذ التأسيس رغم تراجع أرباحها 29% بالربع الثاني 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع الأرباح بنسبة 28.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 42 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 59 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 159 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 297 مليون ريال خلال الربع المُقابل.

وذكرت "زين" أنها استطاعت تحقيق أرباح مبقاة بقيمة 28 مليون ريال لأول مرة منذ التأسيس ويعود ذلك الى صافي الربح المسجل خلال هذا الربع.

وسجلت الشركة صافي ربح قدره 42 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بصافي ربح قدره 59 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة لارتفاع تكاليف الإيرادات بنسبة قدرها 19% بقيمة 102 مليون ريال سعودي بسبب أثر عكس المخصصات في الربع الثاني من 2020.

كما ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ قدره 40 مليون ريال سعودي خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وقد تم استيعاب ذلك جزئيًا من خلال انخفاض تكلفة التمويل بمبلغ 124 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض اجمالي الدين، نتيجة لإعادة هيكلة رأس مال الشركة.

وأشارت زين إلى أنها حافظت على الربحية خلال الربع الحالي مقارنة بـالربع السابق على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 2% والذي قابله انخفاض في تكلفة الإيرادات بمبلغ 85 مليون ريال. أضافة إلى زيادة المصاريف التشغيلية بمبلغ 14 مليون ريال وزيادة في الاستهلاك والاطفاء بمبلغ 29 مليون ريال.

كذلك تراجعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2021 إلى 83 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 164 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن أرباح زين تراجعت بنسبة 61% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، إلى 41 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 105 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.