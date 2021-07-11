شكرا لقرائتكم خبر عن "الدخيل المالية" مستشار مالي لصفقة استحواذ "الحمادي للتنمية" على 35% من "سدير للأدوية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار اتفاقية شراء كامل حصص مؤسسة الخليج للاستثمار والتي تمثل نسبة 35% من شركة أدوية سدير للأدوية المالك والمطور لمجمع سدير للصناعات الدوائية المتخصصة.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" أنها عينت مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي للصفقة.

ومن أهم شروط المذكرة الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة لأوضاع الشركة المالية والقانونية والإدارية والتشغيلية.

ويمثل مصنع أدوية السرطان المرحلة الأولى في مجمع مصانع شركة سدير للأدوية، والذي يُعد أكبر مشروع دوائي متخصص في تصنيع علاجات السرطان (الفموية والوريدية) بالسعودية.

ويقع المشروع على مساحة 77 ألف متر مربع، ويتضمن إلى جانب المباني الإدارية مراكز للأبحاث وأكاديمية للتدريب تتماشى عملية الاستحواذ مع خطط النمو المستقبلية لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار.

ويتماشى المشروع مع رؤية المملكة 2030 بتوطين الصناعات والتقنيات المتطورة، كما سيوفر فرصة للاستفادة من النمو الكبير المتوقع في مجال تصنيع وتوزيع الأدوية المتخصصة.

وكانت الحمادي قد حققت ارتفاعاً بنسبة 42.5% في أرباحها خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021 بتحقيقها صافي أرباح بلغ 35.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 24.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى إرتفاع إيرادات قطاعي الخدمات الطبية والمنتجات الصيدلانية وذلك نتيجة زيادة أعداد مرضى العيادات الخارجية ومرضى التنويم بالإضافة إلى زيادة المرضى المحولين من مقام وزراة الصحة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 130.8 مليون ريال خلال العام 2020 مقابل أرباح بلغت 93 مليون ريال في العام 2019.