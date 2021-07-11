شكرا لقرائتكم خبر عن نفط الكويت تسعى لتفعيل مبادرة تحديد أولويات الفرص الاستثمارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعكف شركة نفط الكويت على تفعيل مبادرة أعدت خصيصا كمشروع لنظام إدارة محافظها ليأتي متسقا مع استراتيجية الشركة لعام 2040، التي تهدف لدراسة وتحديد الأولويات واختيار الفرص الاستثمارية المستقبلية الواعدة.

وتهدف المبادرة في تحديد فرص العمل الجديدة التي تتمتع بأعلى احتمالات النجاح بالمستقبل، مما يؤدي إلى التطوير الفعال لأصول الشركة وتحقيق أقصى عوائد على الاستثمارات، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

وتتطلب المبادرة الجديدة تنسيق آليات العمل الحالية والمستقبلية عبر مختلف مديريات شركة نفط الكويت من أجل إنشاء أنظمة وضوابط جديدة من شأنها ضمان التنفيذ الناجح لها.

ومشروع المبادرة سيتم التوسع فيها من قبل شركة نفط الكويت لتشمل شركاتها التابعة "شمال الكويت وغرب الكويت وجنوب وشرق الكويت"، إضافة إلى مديرية التنقيب والغاز.

يشار إلى أن الخطط المستقبلية لشركة نفط الكويت تتضمن أيضا تطوير العديد من موارد الشركة الهيدروكربونية المستقبلية، مثل النفط الثقيل والنفط المنتج من الخزانات البحرية.

ومؤخرا، طلبت شركة نفط الكويت الاستعانة بمستشار فني عالمي للمساعدة في تقديم الاستشارات الفنية في مجال التنقيب عن النفط وتطوير الإنتاج، ويشمل نطاق عمل المستشار كذلك تطوير النفط الثقيل والنفط والغاز الصخري وأي مشروع متخصص آخر في مجال التنقيب والإنتاج حسب ما تطلبه الشركة طوال مدة العقد التي تستمر لنحو 5 سنوات.

وكانت شركة نفط الكويت قد أرست في فبراير الماضي عقود توريد 31 برج حفر مع 10 شركات محلية وعالمية بقيمة 350 مليون دينار (ما يعادل 1.15 مليار دولار)نهاية الأسبوع الماضي.

ومنصات الحفر متعددة الأحجام، وتم تقسيم تلك الشركات على عدة فئات بحسب قدراتها الفنية في تقديم الأبراج.

وكانت شركة نفط الكويت قد قررت في ديسمبر الماضي تمديد موعد استقبال العطاءات المالية لمشروع مرافق الإنتاج الجوارسي بمنطقة شمال الكويت لمدة شهر ونصف الشهر إضافية بدلا من الموعد المقرر يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020.

وجاء قرار التمديد بناءً على طلب التحالفات العالمية المشاركة في المناقصة ولمزيد من المناقشات والرد على الاستفسارات مع شركة نفط الكويت.

وقيمة المشروع تناهز المليار دولار تقريباً ما يعادل 500 مليون دولار لكل منشأة.

وقالت شركة نفط الكويت في في وقت سابق أنها تسعى الى الوفاء بالتزاماتها تجاه استراتيجية الكويت لرفع الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى 4 ملايين برميل من النفط الخام يوميا بحلول 2040 من نحو 3.15 ملايين برميل يوميا حاليا.