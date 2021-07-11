شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو فى أولى تعاملات الأسبوع الأحد الموافق 11 يوليو 2021 أمام الجنيه المصرى، ليسجل ارتفاعا فى البنك الأهلى المصري لـ18.47جنيه للشراء، و18.67جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 18.40 جنيه للشراء، و18.64جنيه للبيع، فى حين سجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى ثباتا كما هو عند سعر 18.44 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات الخميس الماضى.

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم، استقرارا أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى cib عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.53 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.47 جنيه للشراء مقابل سعره فى ختام تعاملات الخميس كان بـ 18.40 جنيه.

18.67 جنيه للبيع مقابل سعره فى ختام تعاملات الخميس كان بـ 18.64 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.47 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.56 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.49 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.44 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.46 جنيه للشراء.

18.69 جنيه للبيع.