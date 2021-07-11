الاقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 11 يوليو

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الأحد 11-7-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وذلك فى أولى تعاملات الأسبوع للبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى cib عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

 

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وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات اليوم، فى أولى تعاملات الأسبوع للبنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعر الدولار والريال السعودى استقرارا، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو مسجلا 18.47 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، مقابل سعره فى ختام تعاملات الخميس كان بـ18.40 للشراء، 18.64جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.16  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07  جنيه للشراء.

 

4.23  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.09  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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