شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021، فى أولى تعاملات الأسبوع للبنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعر الدولار والريال السعودى استقرارا، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو مسجلا 18.47 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، مقابل سعره فى ختام تعاملات الخميس كان بـ18.40 للشراء، 18.64جنيه للبيع.

وأيضا ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.49 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع، مقابل سعره فى ختام تعاملات الخميس كان بـ21.46 جنيه للشراء، 21.70 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل شهد سعر الدولار اليوم، استقرارا ملحوظا فى أولى تعاملات الأسبوع فى البنوك المصرية، وسجل فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.47 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، مقابل سعره فى ختام تعاملات الخميس كان بـ 18.40 للشراء، 18.64 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.49 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع، مقابل سعره فى ختام تعاملات الخميس كان بـ 21.46 جنيه للشراء، 21.70 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.13 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع مقابل سعره فى ختام تعاملات الخميس كان بـ 49.18 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.