شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08%، ليغلق عند مستوى 10176 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2115 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 12520 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3957 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2314 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100متساوى الأوزان"، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 3245 نقطة.