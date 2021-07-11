الاقتصاد

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات.

 

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08%، ليغلق عند مستوى 10176 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2115 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 12520 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3957 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2314 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100متساوى الأوزان"، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 3245 نقطة.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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