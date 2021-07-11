شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 11-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الأحد 11-7-2021، استقرارا ملحوظا فى أولى تعاملات الأسبوع فى البنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات الخميس، وسجل فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك مصر15.62 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.