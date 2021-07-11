شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 11-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا كبيرا خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 17.25 ريال، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 17.40 ريال، والذي يقابل الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستويات قد تصل الى 16.80 ريال كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمةن شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17.40 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.19 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.31 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط