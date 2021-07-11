شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المراعي تتراجع 25% بالربع الثاني 2021 بعد تراجع الإيرادات بسبب تأثير سنة الأساس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات أعمال شركة المراعي، المُعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 25.14% خلال الربع الثاني المنتهي في 31 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 482 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 643.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 601.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 759.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات إلى 4 مليار ريال خلال الربع الثاني 2021، مُقابل إيرادات بلغت 4.1 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وقالت الشركة إن التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني يعود إلى ما واجهته المراعي من تحدي في هذا الربع بسبب تأثير سنة الأساسية، وعمليات الشراء المتعلقة بـ(كوفيد-19)، وتغير معدل ضريبة القيمة المضافة. ونتيجةً لذلك، انخفضت الإيرادات بنسبة 1.9% على أساس سنوي وبشكل رئيسي في قطاع الأغذية والدواجن والمخبوزات.

وذكرت الشركة أنه قد تم التعبير عن تأثير سنة الأساس في قنوات المزج حيث سجلت قناة الخدمات الغذائية أكثر من 50% من الأرباح مدفوعة بافتتاح الفنادق والمطاعم، ولكن قناة البيع بالتجزئة سجلت انخفاضاً برقم مزدوج بسبب عملية شراء واحدة لوحظت في الربع الثاني من سنة 2020م. وقد قوبل هذا الانخفاض بالأداء الممتاز في مصر والأردن والعمليات الزراعية الخارجية.

وأشارت المراعي إلى انخفاض إجمالي الربح 11.7% بمعدل هامش أقل بسبب التعديلات الهيكلية المتعلقة بتخفيض الدعم، وارتفاع تكلفة الأعلاف بسبب الاستيراد بنسبة 100% وبسبب مزيج القنوات السلبية كما هو موضح سابقاً. كذلك ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 1.9 مليون ريال وبمعدل 0.3% متماشيةً مع العام السابق بسبب التحكم القوي في التكاليف.

في حين انخفضت المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 0.1 مليون ريال وبمعدل 0.1%، متماشيةً مع العام السابق بسبب التحكم القوي في التكاليف. كذلك انخفضت المصروفات الأخرى بمبلغ 11.3 مليون ريال، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الخسائر من بيع قطيع الألبان، والتي كانت في الأوقات الطبيعية. وانخفضت تكلفة التمويل بـ 27.0 مليون ريال حيث يتم تعويض فوائد انخفاض أسعار الفائدة وانخفاض مستويات الديون جزئياً من خلال رسملة أقل لتكلفة التمويل على برنامج المشاريع الرأسمالية المؤهلة.

هذا وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى انخفاض صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة بنسبة 25.2% للفترة الحالية كما يلي:

قطاع الألبان والعصائر: أدى ارتفاع تكاليف الأعلاف المستوردة، وانخفاض الدعم ومزيج القنوات السلبية إلى انخفاض الأرباح، على الرغم من تحسن أداء عمليات الأردن ومصر.

أدى ارتفاع تكاليف الأعلاف المستوردة، وانخفاض الدعم ومزيج القنوات السلبية إلى انخفاض الأرباح، على الرغم من تحسن أداء عمليات الأردن ومصر. قطاع المخبوزات: انخفضت أرباح القطاع بمعدل 9.4% بسبب انخفاض مبيعات العبوات الفردية واستمرار إغلاق المدارس.

انخفضت أرباح القطاع بمعدل 9.4% بسبب انخفاض مبيعات العبوات الفردية واستمرار إغلاق المدارس. قطاع الدواجن: انخفض صافي ربح القطاع بـ 45.1% بسبب عاملين رئيسيين، الأول هو مكاسب الدعم المتداخلة والمسجلة في العام الماضي، والتي كانت لمرة واحدة. والعامل الثاني هو مزيج القنوات السلبية التي كانت مدفوعةً بمزيد من المبيعات في خدمة الأغذية مقابل قنوات البيع بالتجزئة.

انخفض صافي ربح القطاع بـ 45.1% بسبب عاملين رئيسيين، الأول هو مكاسب الدعم المتداخلة والمسجلة في العام الماضي، والتي كانت لمرة واحدة. والعامل الثاني هو مزيج القنوات السلبية التي كانت مدفوعةً بمزيد من المبيعات في خدمة الأغذية مقابل قنوات البيع بالتجزئة. الأنشطة الأخرى: سجلت خسائر بقيمة (8.7) مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بخسائر بقيمة (25.2) مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مع استمرار استقرار العمليات الزراعية الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، تستمر عمليات الخدمات الغذائية التي تديرها شركة المراعي، مصنع الأوائل للأغذية، في الأداء القوي مقارنة بالعام الماضي مدفوعا بتحسن السوق.

وعلى صعيد الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 867.9 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 1.03 مليار ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 385.9 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021 مقابل أرباح بلغت 383 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.