شكرا لقرائتكم خبر عن "جي إف إتش المالية" تستحوذ على محفظة مجمعات سكنية بأمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت مجموعة جي إف إتش المالية اتفاقية للاستحواذ على محفظة مجمعات سكنية لطلاب الجامعات بقيمة 100 مليون دولار والتي ترتبط بكبرى الجامعات الواقعة في الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن هذا الاستحواذ يجري بالمشاركة مع "ستيودنت كوارترز"، مدير الأصول المتخصص في مجمعات سكن الطلاب، الواقع مقرها في ولاية أتلانتا، والتي تعتبر سادس أكبر مشترٍ في العالم لأصول سكن الطلاب في الولايات المتحدة، حيث استكملت معاملات في هذا المجال بقيمة إجمالية تجاوزت 1.4 مليار دولار.

وتقوم استراتيجية جي إف إتش للاستثمار في سكن الطلاب على بناء محفظة تستهدف الجامعات المدرجة ضمن أكبر 150 جامعة في الولايات المتحدة، والتي تعتبر من كبرى الجامعات المتميزة في ولاياتها المعنية، ويتوفر لديها منشآت رياضية وأكاديمية على درجة عالية من الكفاءة والتميز، إذ تشهد هذه الجامعات نموا مستقرا في أعداد الطلبة الجدد المسجلين على مدى فترات طويلة من الوقت، كما يتوفر لديها أعدادا كبيرة من الطلبة يتجاوز الـ 20 ألف طالب.

وأعلنت المجموعة الشهر الماضي استحواذها على منشأة لوجستية للتخزين والتوزيع في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأميركية، مؤجرة بالكامل لشركة فيدكس إنك، في إطار معاملة تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار أميركي.

وأتت هذه المعاملة في إطار توجه جي إف إتش نحو الاستثمار في قطاع العقارات اللوجستية والصناعية، حيث تركز على استحواذ الأصول اللوجستية العالية الجودة، الواقعة في مراكز توزيع رئيسية، للاستفادة من المقومات القوية التي نتجت عن الاستخدام الواسع للتجارة الإلكترونية والتي صاحبها معدلات مبيعات مرتفعة.

وكانت شركة جي إف إتش كابيتال المحدودة، التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية قد وقعت في منتصف الشهر الماضي اتفاقيات للتخارج من محفظتها الصناعية بالولايات المتحدة الأميركية 1 و2 (يشار إليهما مجتمعين بـ "المحفظة الصناعية بالولايات المتحدة"، "المحفظة" أو "الاستثمار") التي استحوذت عليها جي إف إتش كابيتال في عام 2016.

يشار إلى إنه مؤخرا، ذكرت مجموعة جي إف إتش المالية أنها تواصلت مع المصرف الخليجي التجاري بشأن تقديم عرض استحواذ طوعي للأسهم الصادرة للمصرف.

وأوضحت المجموعة أن المناقشات قد لا تؤدي إلى تقديم عرض استحواذ طوعي للأسهم في المصرف.

وأعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، تحقيق صافي ربح خلال عام 2020، بلغ 45.1 مليون دولار، مقارنة بـ 66.03 مليون دولار في 2019، بتراجع 31.7%.