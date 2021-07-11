شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه ملكي بالسعودية لتثبيت أسعار البنزين محلياً خلال شهر يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السعودية، صدور توجيه ملكي بتثبيت سقف سعر البنزين المُباع محليًا خلال شهر يوليو بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين.

وبموجب التوجيه الملكي، تقرر اعتماد أسعار البنزين لشهر يونيو الماضي لتكون هي نفس سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من يوم 10 من الشهر الحالي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتضمن التوجيه الملكي أن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.

وكانت أسعار البنزين في يونيو الماضي، التي ستظل سارية في يوليو، قد شهدت هامشًا من الزيادة، وهي: بنزين 91 ليكون بسعر 2.28 ريال، و بنزين أوكتان 95 ليكون بسعر 2.44 ريال.

وكانت أرامكو قد أكدت في بيان سابق على موقعها الإلكتروني أنه ابتداءً من شهر مارس الماضي فإن فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلاً من ربع سنوية.

ولفتت إلى أن التعديل سيكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وأشارت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.