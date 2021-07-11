شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة السعودية تكشف عدم تجاوب 1.8 مليون سيارة مع حملات الاستدعاء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت وزارة التجارة في السعودية أهمية تجاوب المستهلكين مع حملات استدعاء المنتجات المعيبة لضمان سلامتهم وحفظ حقوقهم.

وأوضحت أن هناك العديد من المركبات والمنتجات التي خضعت للاستدعاء خلال المدة الماضية لم يتجاوب أصحابها مع الحملات، مما يشكل خطرا عليهم وعلى أسرهم، مبينة أن قطاع السيارات يعد الأعلى في عدم الاستجابة بأكثر من 1.8 مليون سيارة مستدعاة ما زالت تسير على الطرق بشكل يومي، وتأتي بعد ذلك الأجهزة المنزلية بأكثر من 300 ألف جهاز منزلي، ومن ثم لعب الأطفال بأكثر من 50 ألف لعبة مما يعرض أحباءنا الصغار للخطر، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت الوزارة إلى أن "استدعاء" هو نظام عالمي للسلع والمنتجات التي يكتشف بعد الاستخدام وجود عيب مصنعي فيها أو خلل، وتُخضع مباشرة لعمليات الاستدعاء، وإلزام الوكلاء بالإصلاح المجاني، ولا يتطلب لذلك سريان الضمان لحفظ وحماية حقوق المستهلك.

يشار إلى أن أبرز المخاطر المحتملة في حال عدم الاستجابة لحملات الاستدعاء تكمن في حدوث حوادث مرورية أو نشوب حريق أو تلف أو حدوث حالات اختناق للأطفال.

وكانت الوزارة قد أطلقت 1,156 حملة استدعاء للمركبات والمنتجات منذ تأسيس الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة في العام 2018.

يشار إلى أن وزارة التجارة السعودية بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وكلاء السيارات ألزمت في مايو الماضي بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال يتحملها المستهلك.

يأتي ذلك حرصاً من وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على توفير بيئة تجارية عادلة، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك.

وفي مارس الماضي، أكدت وزارة التجارة السعودية أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الصادر بقرار من وزير التجارة تعزز من ضوابط وإجراءات ضبط الجرائم والمخالفات الواردة في نظام مكافحة التستر من خلال تحديد الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، للتضييق على منابع ظاهرة التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر.

وتبين اللائحة إجراءات ضبط الجرائم والمخالفات الواردة في النظام، وتسهّل عملية الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات من خلال حماية المبلغين، وتحدد ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلّغين؛ لتحفيزهم.