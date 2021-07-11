شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" توقع اتفاقية مع "وافي" لتشجيع شركات التطوير العقاري على توسيع أنشطتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" عن توقيعها اتفاقية مع مجموعة تداول السعودية "تداول"، لمنح الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية امتياز الاجتياز المباشر لبرنامج تأهيل المطورين العقاريين المعتمد من "وافي".

وأوضح البرنامج بحسب بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع شركات التطوير العقاري المدرجة في السوق المالية السعودية لتوسيع أنشطتها الاستثمارية، وحثّ شركات التطوير العقاري غير المدرجة في السوق للعمل على الإدراج في السوق المالية.

كما تهدف إلى تحفيز الشركات للحصول على رخصة البيع على الخارطة المعتمدة من برنامج "وافي" والاستفادة من ميزة الاسترداد الضريبي للتوريدات العقارية.

وشملت الاتفاقية منح امتياز الاجتياز المباشر لشركات التطوير العقاري المدرجة في السوق المالية، كما تضمنت إقامة ورش عمل مشتركة بين الطرفين للشركات العقارية المدرجة في السوق المالية، إضافة إلى جذب وتحفيز الشركات غير المدرجة في السوق، ودعوتهم للتعرف على المزايا التي تقدمها رخصة المطور العقاري المؤهل المعتمد المقدمة من برنامج "وافي".

وقع الاتفاقية من جانب "وافي" رئيس اللجنة عبد العزيز محمد المحيميد، ومن جانب مجموعة "تداول" السعودية المدير التنفيذي للمجموعة محمد سليمان الرميح.

ويمنح برنامج "وافي" للبيع أو التأجير على الخارطة تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية، كما أقرّ مؤخراً قواعد الترخيص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وكان برنامج البيع أو التأجير على الخارطة في السعودية "وافي" قد أصدر خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، نحو 19 رخصة لبيع مشاريع سكنية "تحت الإنشاء"، توفر 17 ألف وحدة، كما اعتمد البرنامج اكتمال إنجاز مشروعين سكنيين.

يأتي ذلك ضمن جهوده لتعزيز الاستثمار بالقطاع ودعم العرض وحماية حقوق المستفيدين من خلال تنظيم نشاط البيع أو التأجير على الخارطة في السوق العقارية السعودية، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.