شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 11-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول المؤشر تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى القصير، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.22% بما يعادل -133.541 نقطة، متأثراً بكسره لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، أمام استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة النفسية 11,000، ليستهدف مستوى الدعم المهم 10,745.92.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,745.92 ومستوى المقاومة 11,000.00.