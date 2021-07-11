شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 11-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كيان السعودية (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء وبدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.50% بما يعادل -0.48 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى الدعم 18.80، ليستهدف مستوى المقاومة 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.32 ومستوى المقاومة 19.50.