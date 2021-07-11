شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 11-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كيمانول (2001) في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري والعنيد 27.07، محققاً مكاسب قليلة في جلسة اتسمت بالتذبذب بنسبة بلغت 0.56% ليكسب السهم نحو 15 هللة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفتر 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 27.07، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 28.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.35 ومستوى المقاومة 28.20.