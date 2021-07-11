شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يواصل انخفاضه التصحيحي – تحليل صباحي – 11-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم زين السعودية (7030) في آخر جلساته، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.71% ليخسر السهم نحو 10 هللة، ليكسر السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم 14.10.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقراره أدنى مستوى 14.10، ليستهدف مستوى الدعم 13.36.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.78 ومستوى المقاومة 14.30.